Ubisoft met à disposition la démo jouable de Prince of Persia The Lost Crown

Annoncé depuis quelques mois, ce nouveau Prince of Persia développé par Ubisoft Montpellier a de quoi séduire avec un gameplay Metroidvania du plus bel effet. Vous pouvez juger par vous-même avec la démo disponible.

Ubisoft a mis à disposition de tous les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Switch la démo de Prince of Persia The Lost Crown dans leurs stores respectifs. Cette démo est un ensemble de morceaux choisis permettant de découvrir le gameplay et les possibilités du jeu sans trop spoiler votre futur plaisir si vous décidez d’acquérir le jeu.

Nous vous proposerons une vidéo de l’intégralité de la démo prochainement. En attendant, voici déjà les deux vidéos dévoilées par Ubisoft pour fêter l’arrivée de la démo et la future sortie du jeu.

Prince of Persia The Lost Crown est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, Amazon Luna et PC pour le 18 janvier 2024.