eFootball de Konami a dépassé les 700 millions de téléchargements

Si FIFA est devenu EA Sports FC, Konami continue avec son eFootball qui évolue mise à jour après mise à jour. Il faut croire qu’il a trouvé son public vu le nombre de téléchargements annoncés.

Konami annonce en effet qu’eFootball a dépassé les 700 millions de téléchargements dans le monde. Seul hic, ce chiffre n’est pas détaillé mais on va supposer qu’il s’agit du nombre de téléchargements cumulés avec toutes les versions depuis son passage en free to play. La répartition par machine n’est pas indiquée mais il est fort probable que les versions mobiles dominent ces téléchargements.

Toujours est-il que pour fêter ce chiffre, Konami lance une campagne in-game jusqu’au 1er février. Pendant trois semaines, un bonus de connexion spécial donnera droit à un Player of the Week par semaine donc 3 au total pour les nuls en math. Vous pourrez également obtenir un Accord Chanceux mondial chaque jour. Par ailleurs, grâce au partenariat entre Konami et l’Asian Football Confederation, eFootball va filer un cadeau spécial à savoir 10 Accords Chanceux pour 10 équipes asiatiques en compétition dans l’Asian Cup Qatar 2023. Vous aurez déjà droit à trois joueurs épiques de Malaisie, Thaïlande et Indonésie.

Par ailleurs, les joueurs pourront prendre part à divers Tour Events, Challenge Events et eFootball Leagues pour essayer de remporter 200000 GP, 210 pièces eFootball et bien plus encore.

Pour les fans d’eSport, Konami avait lancé le format eFootball Championship Club Event permettant à tout le monde de s’affronter sur des qualifications régionales. Le nouveau Club Event FC Bayern München va ainsi démarrer le lundi 15 janvier prochain.

eFootball est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.