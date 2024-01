Koei Tecmo annonce une Complete Edition pour son Wo Long Fallen Dynasty

Après un univers inspiré par le folklore nippon, la Team Ninja de Koei Tecmo a décidé de s’inspirer des Trois Royaumes chinois pour un nouveau action/RPG.

Si vous aviez connu les Nioh, vous avez certainement pu craquer pour Wo Long Fallen Dynasty qui en reprend pas mal d’éléments mais transposés dans un univers différent inspiré par la période des trois royaumes en Chine.

Pour celles et ceux qui n’avaient pas craqué au lancement, Koei Tecmo annonce une Complete Edition. Celle-ci comprend non seulement le jeu de base mais aussi tous les équipements issus de collaboration avec d’autres titres comme Nioh 2, Lies of P et Naraka Bladepoint. Mieux encore, cette édition comprend également les trois DLC (Bataille de Zhongyuan, Conquérant de Jiangdong et Soulèvement à Jingxiang). Vous aurez également droit à de nouveaux personnages, de nouveaux types d’armes, de nouvelles régions, de nouvelles difficultés (le jeu est tout de même déjà coriace par défaut) et diverses autres nouveautés et améliorations. Bref, vous aurez l’intégralité de ce qui existe sur Wo Long Fallen Dynasty.

Une démo de cette version est prévu pour le 7 février pour les possesseurs de PC. Toute progression dans la démo pourra être transvasé sur le jeu final si vous décidez de l’acquérir.

Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition sortira le 7 février 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en version numérique.