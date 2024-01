Un nouveau pack et une compilation de DLC pour Assetto Corsa Competizione

Les fanatiques de sim racing peuvent continuer à profiter de leur Assetto Corsa Competizione avec un nouveau pack disponible dès à présent pour la version PC.

Nommé GT2 Pack, vous aurez compris qu’il s’agit d’un DLC pour les fans de la catégorie GT2. Ce pack propose ainsi 6 nouvelles voitures et une nouvelle piste :

KTM X-Box GT2

Porsche 935

Maserati GT2

Mercedes-AMG GT2

Audi R8 LMS GT2

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

La nouvelle piste est tout simplement le célèbre circuit Red Bull Ring autrichien que bien des fans de pilotage apprécient, votre serviteur en premier.

505 Games et Kunos Simulazioni proposent également un autre bundle pour celles et ceux qui se lancent seulement maintenant et veulent un max de contenus immédiatement. Nommé GT Racing Bundle, ce pack permet un accès à tarif réduit à divers DLC précédemment sortis :

2020 GT World Challenge Pack

British GT Pack

GT4 Pack

Intercontinental GT Pack

2023 GT World Challenge Pack

GT2 Pack

Si vous me permettez un conseil, commencez déjà par maîtriser le jeu de base avant de vous lancer dans tous ces DLC 🙂

Assetto Corsa Competizione est disponible sur PS5, XSX/S et PC.