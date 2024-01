Un long showcase chez Sony avec le State of Play de ce soir

Sony va débuter l’année avec un nouveau State of Play, son showcase en streaming. Ce sera l’occasion pour l’éditeur/constructeur de faire un point sur les projets à venir.

Prévu ce soir mercredi 31 janvier à 23h00 heure française, ce nouveau State of Play est plutôt long. Sony annonce en effet un livestream d’une quarantaine de minutes qui va nous permettre de découvrir plus de détails sur divers titres dont Stellar Blade et Rise of the Ronin. Le stream montrera également d’autres jeux à venir sur PS5 et PS VR2 courant 2024.

Vous pourrez suivre avez nous ce stream via le player Youtube ci-dessous. Si vous le préférez, ce showcase sera également visible sur les chaînes Twitch et TikTok.