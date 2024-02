L’action/RPG sud coréen Stellar Blade sortira en exclu sur PS5 fin avril

Projet qu’on suit depuis 2021, Stellar Blade a enfin une date de sortie et sera une exclusivité PS5 pour celles et ceux qui veulent découvrir cet action/RPG sud coréen plutôt séduisant.

Dans mes radars depuis 2021 lorsqu’il répondait encore au nom de code de Project Eve, Stellar Blade est sur la dernière ligne droite avant son lancement le 26 avril prochain. Jeu d’action/RPG, Stellar Blade bénéficie d’une direction artistique plutôt séduisante et d’un gameplay qui semble prendre aux shooters mais aussi aux beat’em all et même aux souls-like.

L’action se déroule sur une Terre post-apocalyptique. Le joueur que vous êtes allez incarner Eve, une guerrière originaire d’une colonie orbitale revenue sur Terre pour combattre les Naytibas qui ont ravagé la planète et l’humanité toute entière. Ces créatures semblent répondre à des entités supérieures dont on ignore quasiment tout. Eve sera rejoint par Adam, un survivant et Lily, un autre membre d’un précédent escadron aéroporté. A eux trois, ils vont devoir s’attaquer aux Naytibas et collaborer avec les survivants humains réunis dans le dernier bastion de l’humanité nommée Xion.

Xion est liée à une région semi-ouverte composée de terres désolées et d’un grand désert que vous devrez explorer. L’aventure vous fera rencontrer nombre de personnages avec une flopée de missions et de quêtes à la clé avec pour résultat, comme vous pouvez vous en douter, de pouvoir récupérer objets et équipement pour améliorer les capacités d’Eve.

Les précommandes vont commencer à partir du 7 février prochain à partir de 16h. En bonus, vous recevrez trois objets in-game pour Eve :

Une combinaison de plongée planétaire

Des lunettes rondes classiques

Des boucles d’oreille Armure d’oreille

Si vous optez pour l’édition Deluxe numérique, vous aurez en plus :

La combinaison des étoiles pour EVE

La tenue des étoiles pour Adam

Le manteau des étoiles pour Lily

Les lunettes demi-cerclées pour EVE

Les boucles d’oreille « quadruples rectangles » pour EVE

Le pack astronome pour le drone

2000 points d’EXP PC

5 000 pièces d’or (monnaie en jeu) afin de vous aider à reprendre le contrôle de la Terre.

Stellar Blade est prévu sur PS5 pour le 26 avril 2024.