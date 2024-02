Nacon dévoile les premiers détails de sa simulation tennistique Tiebreak

L’éditeur français continue à occuper le court dans le domaine des simulations de tennis avec un nouveau titre nommé tout simplement Tiebreak développé par les créateurs d’AO Tennis 2 et Tennis World Tour 2.

Malgré toutes ces années et en tant que joueur de tennis, j’ai espéré voir une simulation de mon sport favori digne de ce nom. A ce jour, le titre qui m’aura un minimum convaincu fut les Top Spin qui va revenir prochainement sur le devant de la scène.

Nacon a essayé à plusieurs reprises de proposer une simulation de tennis digne de ce nom mais, à mon grand regret, a toujours échoué avec des simulations moyennes. Après les AO Tennis et les Tennis World Tour, Nacon tente une nouvelle franchise cette fois-ci avec la licence officielle ATP et WTA. Développé par les australiens de Big Ant Studios à qui on doit AO Tennis 1 & 2 ainsi que Tennis World Tour 2, on peut s’attendre à un gameplay similaire pour Tiebreak.

En attendant le lancement officiel du jeu plus tard cette année sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, Nacon a d’ores et déjà mis la version PC en accès anticipé sur Steam ce qui permet déjà de se faire une petite idée. Cette version permet déjà de découvrir un certain nombre de contenus comme divers joueurs et joueuses et un mode Quick Match pour jouer sur tous les courts des ATP Masters 1000 et WTA 1000 Series.

L’équipe de développement dévoilent également la feuille de route de cette phase d’accès anticipé avers divers ajouts dans les mois à venir.

Février – Mars 2024

Ajout de 10 à 15 joueurs supplémentaires sous licences

Création de joueurs et de stades personnalisés

Un mode tournoi et des matchs personnalisés en ligne

Des améliorations de gameplay basées sur les retours des joueurs

Avril – Mai 2024

Ajout de 10 à 30 joueurs supplémentaires sous licences

Ajout des tutoriels avancés

Création de tournois personnalisés en ligne

Le mode Carrière incluant les tournois ATP et WTA

Des améliorations de gameplay basées sur les retours des joueurs

Espérons que cette phase va permettre à l’équipe de peaufiner leur bébé avant la sortie officielle multiplateforme prévu courant 2024. Il aura cette année un concurrent de taille avec le retour de la franchise Top Spin chez 2K avec Top Spin 2K25. A voir donc qui des deux titres va remporter la balle de match.

Tiebreak est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 2024.