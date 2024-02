Découvrez l’intégralité de la première partie de la démo de Final Fantasy VII Rebirth jusqu’en 4K

La première démo de Final Fantasy VII Rebirth est disponible. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil pour vous faire une petite idée de ce qui vous attend.

Square Enix a mis à disposition la première partie de la démo pour tous les possesseurs de la PS5. Cette démo permet de découvrir une mission qui se déroule dans le passé du temps ou Cloud faisait partie de SOLDAT et était partie en mission en compagnie de Sephiroth. Cela permet de voir l’évolution visuelle de ce second volet de la trilogie remake de Final Fantasy VII.

Une seconde partie de cette démo est prévue pour le 21 février prochain. On tâchera de vous la présenter en vidéo également.

La vidéo a été évidemment capturé sur une PS5 en mode performance en 4K dynamique pour une animation fluide et un gameplay plus agréable. Il existe un mode fidélité pour qui préfère une plus grande résolution et plus de détail mais avec un framerate à 30FPS.

Final Fantasy VII Rebirth est prévu sur PS5 pour le 29 février 2024.