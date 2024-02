De nouvelles vidéos et une démo pour Final Fantasy VII Rebirth

Le dernier State of Play de Sony a mis un focus sur la dernière superproduction de Square Enix à savoir Final Fantasy VII Rebirth, le second volet de la trilogie remake de l’originel Final Fantasy VII.

Pour cette occasion, Square Enix a profité de ce show pour montrer de nouvelles images et de nouvelles séquences de jeu et confirme une démo disponible dès à présent sur PS Store pour tous les possesseurs de PS5. Cette démo en deux parties fait dans les 50 Go à télécharger tout de même. Si vous n’avez pas la console ou avez pas le temps de la télécharger, on va vous proposer une vidéo de gameplay prochainement.

La première partie de la démo est disponible et permet de découvrir la mission La chute d’un héros à Nibelheim où Cloud se remémore une de ces missions en compagnie de Sephiroth lorsqu’il faisait partie des Soldats. Une seconde partie de la démo sera disponible le 21 février et permettra de découvrir une autre partie du jeu nommé Le début d’une nouvelle ère à Junon où il sera possible d’explorer une partie du monde du jeu autour de la ville portuaire de Junon.

Votre progression sera transférable vers la version complète du jeu ce qui est plutôt pas mal pour ne pas se retaper des zones complètes. Par ailleurs, si vous avez jouez aux démos, vous aurez droit à du bonus avec le jeu final sous la forme d’un mogrigri et de l’ensemble de survie. Vous pourrez aussi vous éviter de refaire la mission La chute d’un héros à Nibelheim.

Le State of Play a présenté diverses vidéos dont une longue présentation dévoilant divers aspects du jeu. Nous vous proposons toutes les vidéos ci-dessous. On vous a aussi ajouté une immense galerie avec toutes les nouvelles images disponibles.

Final Fantasy VII Rebirth est prévu pour le 29 février 2024 sur PS5 exclusivement.