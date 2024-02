Test – HyperX Clutch Gladiate – Un pad progamer pour toutes les bourses

BLOC INFO Constructeur HyperX Type Manette filaire Machines XSX/S, Xbox One/X, PC ACHETEZ SUR AMAZON HYPERX

Si comme moi vous jouez beaucoup à des FPS ou même des jeux de course, vous manquez certainement de boutons sur votre pad. Les manettes progamer en ajoutent mais souvent au détriment d’un prix prohibitif. HyperX en propose une à un prix particulièrement compétitif.

Sur les Xbox, Microsoft propose ainsi ses manettes sans fil Xbox Elite Series 2. Mais avec le modèle Core qui débute à 120€ et la version complète à 180€, elles sont inaccessibles pour la grande majorité d’entre nous. HyperX propose donc une solution intéressante pour un tarif nettement plus accessible.

Qu’avons-nous droit pour ce pad proposé à 40€ environ ? Pour ce prix, on a droit à un pad confortable avec une disposition familière puisque reprenant celle du pad Xbox officiel avec les sticks asymétriques. Légère, la HyperX Clutch Gladiate présente une qualité de fabrication plutôt robuste avec un plastique de bon niveau. Les poignées sont légèrement texturées pour une prise en main générale donnant confiance.

Les boutons sont confortables. La croix directionnelle l’est tout autant et est surtout nettement moins bruyante que le pad Xbox officiel. D’ailleurs dans l’ensemble, son utilisation est moins bruyante. La pression sur les boutons est sans doute un peu trop franche et ne fait pas ressentir une qualité top niveau mais cela fait le job pour le tarif. La prise mini-jack 3,5 mm est également présente pour que vous puissiez y brancher vos casques gaming. A noter qu’il n’y a pas le port d’extension sur la manette ce qui pourrait peut-être gêner certains qui s’en servent. A titre personnel, j’ai jamais utilisé un accessoire nécessitant ce port.

L’intérêt de ce pad par rapport à tout pad classique est évidemment la présence de deux palettes (plutôt des boutons) supplémentaires sous la manette. Placés sous le pad, ces boutons sont programmables pour exécuter les actions que vous souhaitez de n’importe quel autre bouton disponible sur ce pad. Un bouton spécial situé sous le pad permet en 3 pressions d’affecter tout bouton à ces palettes. Sur un FPS ou TPS, c’est idéal pour se mettre accroupi ou sauter sans jamais lâcher les deux sticks. Sur un jeu de course, on peut par exemple s’en servir pour passer les vitesses en mode manuel. Bref, à vous de trouver leur usage en fonction des jeux que vous pratiquez. L’autre point qui rapproche la HyperX Clutch Gladiate d’un pad progamer concerne ses gâchettes. On peut les verrouiller pour une détente plus courte utile notamment dans les FPS pour tirer plus vite.

Pour les sensations, HyperX a mis deux moteurs pour les vibrations. C’est sans doute le seul point « un peu léger » de cette manette. Les fans de fortes vibrations vont probablement trouver ces moteurs trop timides. N’étant un grand adepte des vibrations sur les manettes, cela me convient mais ce n’est sans doute pas du goût de tout le monde sachez-le.

Pour jouer à bonne distance de l’écran, le câble USB-C amovible de 2,95 m est fourni et de bonne facture. Il ne fait pas du tout « cheap » même si j’aurais préféré un câble tressé pour plus de solidité. Vous ne pouvez pas non plus le bloquer sur le port USB-C du pad comme sur les modèles plus chers pour éviter que le câble ne soit arraché en pleine partie. Personnellement, cela ne me gêne pas et est même un gage de sécurité pour éviter que vos enfants ou vos animaux de compagnie n’arrachent tout en passant.

Même s’il est vendu comme un pad officiel Xbox, la HyperX Clutch Gladiate fonctionne parfaitement sur PC (mais pas sur Mac, dommage). On peut donc gagner en réactivité et performance sans se ruiner avec cette manette qui, malgré son prix agressif, fera parfaitement le job pour la très grande majorité des joueurs.