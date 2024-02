Découvrez le gameplay de la démo de The Mobius Machine jusqu’en 4K

Parfois, on tombe sur une démo d’un titre prometteur. C’est le cas de The Mobius Machine des espagnols de Madruga Works qui pourrait attirer les fans de metroidvania.

Jusqu’à présent les précédents titres de ce développeur indépendant étaient des jeux de gestion et de survie avec Dawn of Man et Planetbase. Mais avec The Mobius Machine, l’équipe s’attaque à un genre totalement différent, un metroidvania. Mêlant plateforme et exploration avec un zeste de RPG, ce jeu va vous faire incarner un astronaute échoué sur une planète. A vous d’explorer un monde en toute liberté et affronter mille dangers dans un gameplay familier mais très agréable.

Je vous propose de voir ce que donne la démo sur les versions PS5 et XSX avec les deux vidéos ci-dessous. Je vous ajoute aussi les différentes vidéos de l’équipe ainsi qu’une galerie d’images pour un titre qui m’a bien accroché avec des graphismes soignés et un gameplay efficace et prévis. A voir si le jeu final tiendra ses promesses.

The Mobius Machine est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 1er mars 2024. Une version Mac est envisagée également.