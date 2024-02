V Rising annoncé sur PS5 pour cette année

En accès anticipé sur PC depuis mai 2022, V Rising est donc également confirmé pour une sortie sur la PS5. Les fans de vampire et d’action/RPG mêlé à de la survie devraient apprécier.

Avec sa vision aérienne isométrique, V Rising fait penser à un Diable. Toutefois, il apporte une dimension survie intéressante. Le joueur y incarne un vampire errant sur les terres de Vardoran. En tant que vampire, vous serez pourchassé mais devrez tout faire pour survivre. Pour cela, il va falloir garder votre niveau de sang élevé non seulement pour rester en vie – enfin façon de parler quoi – et gagner en puissance. En fonction du type de sang consommé, vous pourrez améliorer divers aspects de votre vampire comme son endurance, sa vitesse, etc. A vous d’affronter bien des créatures mais aussi les humains. Plus de 50 boss vous attendront. Les battre c’est vous assurer de nouveaux pouvoirs toujours plus puissants.

L’aspect survie va ajouter une couche de gameplay supplémentaire puisque vous aurez à ériger votre château pour vous protéger des rayons du soleil. Il faudra donc faire de la récupération de matériaux où vous pouvez en explorant Vardoran pour construire le château mais aussi votre armement. Pas moins de 6 régions composent le monde de Vardoran. A vous de l’explorer comme bon vous semble.

V Rising sortira courant 2024 sur PS5 et PC.