Fanatec et Polyphony Digital annoncent un nouveau volant/pédalier, le Gran Turismo DD Extreme

Pour les fans de jeux de course et celles et ceux qui sont tentés par le sim racing, un volant est un accessoire incontournable pour performer. Fanatec fait partie des meilleurs fabricants dans le domaine et annonce un nouveau volant en partenariat avec Polyphony Digital.

Fanatec a annoncé un nouveau volant répondant au doux nom de Gran Turismo DD Extreme développé en partenariat avec les créateurs du jeu, Polyphony Digital. Le duo avait déjà proposé un pack particulièrement alléchant avec le Fanatec GT DD Pro toujours disponible. Mais avec le Fanatec GT DD Extreme, le constructeur veut vous faire changer de gamme.

En effet, ce nouveau volant repose sur une nouvelle base motorisée, le 15Nm ClubSport DD+ Wheel Base. A l’instar des autres modèles de la marque cette base est un Direct Drive soit à entraînement direct. Cela permet d’offrir une réponse plus instantanée que les volants à courroie ou engrenages moins chers. Avec 15 Nm, la base de ce volant est particulièrement puissant pour cette gamme de prix permettant d’offrir un niveau de détail ressenti plus important sans perturbation. Les puristes du sim racing apprécieront. Son nouveau connecteur QR2 est particulièrement rigide pour que le volant ne souffre d’aucun jeu une fois enfiché sur la base.

Le volant du GT DD Extreme a été repensé par rapport au précédent modèle. D’un diamètre de 30 cm, il bénéficie d’un cuir vegan de qualité premium confortable. On y retrouve aussi 4 sticks fonctionnant comme une croix directionnelle et un clic intégrés. Ce choix est assez curieux car ce n’est pas d’une grande ergonomie si on souhaite modifier des réglages en pleine course. A voir à l’usage. On y retrouve évidemment les boutons PlayStation classiques ainsi que les L1, R1 et L2, R2. Toujours en façade, le GT DD Extreme est doté d’un écran OLED de 2,7″ affichant la télémétrie et divers réglages. A l’arrière du volant, on retrouve deux palettes à clic pour le changement de vitesse ainsi qu’une seconde paire de palettes analogiques.

Compatible PS5, PS4 et PC, ce GT DD Extreme peut également fonctionner sur les Xbox. Toutefois, il faudra alors changer le volant pour le rendre compatible à une des consoles de Microsoft. Autant alors se monter une configuration directement Xbox plutôt que d’acheter ce modèle spécifique destiné aux joueurs PlayStation et PC.

Le Gran Turismo DD Extreme est disponible dès à présent pour 1300€ environ sans pédalier ni système de fixation. Autant dire que pour une configuration complète avec un pédalier correct de la marque, il faudra plutôt 1500€. Et compte tenu de la puissance de la base, ce produit se destine plus à celles et ceux qui ont un cockpit dédié bien rigide.