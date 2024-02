Warframe arrive bientôt sur iOS

L’action/shooter live service de Digital Extremes va donc enfin arriver sur les appareils iOS après avoir réussi sa sortie sur la petite Switch. Il va falloir voir ce que cela peut donner sur un iPhone.

Digital Extremes va lancer dès demain mardi 20 février la version iOS de son populaire Warframe. Les fans et les curieux vont pour se lancer ou tout simplement continuer à profiter de la dizaine d’années de contenus de cet action/shooter grâce au cross-save. Vous allez donc pouvoir jouer sur votre console ou votre PC à la maison et continuer sur votre iPhone à l’extérieur. Warframe iOS va aussi gérer le cross-play pour que vous puissiez jouer avec vos coéquipiers habituels également sur mobile.

Pour celles et ceux qui vont se connecter sur le jeu pendant la semaine de lancement, vous aurez droit à diverses récompenses. Pour celles et ceux qui veulent débuter plus facilement, Digital Extremes va proposer un Starter Weapon Pack pour débuter dans l’immense univers de ce jeu.

Digital Extremes n’a pas oublié les utilisateurs Android puisqu’une version est également prévue dans un avenir espérons proche. Vous pouvez déjà vous pré-enregistrer sur le site officiel.

Warframe débarque sur iOS le 20 février 2024. Il est déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.