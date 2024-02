4 jeux Xbox sur d’autres consoles mais pas de Starfield ou Indiana Jones

Comme pour calmer la flambée dans la communauté Xbox, Phil Spencer s’est fendu d’un podcast pour expliquer, un peu, la nouvelle stratégie éditoriale de la marque.

Soyons clairs, si Phil Spencer et d’autres pontes de Xbox se sont adonnés à l’exercice du podcast vidéo pour évoquer la ligne éditoriale c’est qu’ils devaient calmer la communauté Xbox suite aux nombreuses rumeurs de ces dernières semaines. Celles-ci évoquaient un lancement sur des consoles concurrentes de diverses exclusivités Xbox.

Et c’est en partie ce qu’a confirmé Phil Spencer. Quatre titres du catalogue exclusif Xbox vont sortir sur d’autres plateformes. Il n’a toutefois pas donné les titres ni les machines concernées. Tout juste sait-on que ce sont des titres qui ont plus d’un an minimum. Deux des titres sont des serviciels. Deux autres des « petits jeux » pour lesquels une sortie sur d’autres machines pourraient être bénéfiques pour le chiffre d’affaire. Mais pour sûr, comme réfuté par Phil Spencer, ni Starfield, ni Indiana Jones ne font partie des 4 titres confirmés.

Les spéculations vont déjà bon trail sur le web. Les titres qui ressortent le plus sont :

Sea of Thieves – le vieux jeu de pirates de Rare

– le vieux jeu de pirates de Rare Grounded – le jeu de survie à la sauce Chéri j’ai rétréci les gosses d’Obsidian

– le jeu de survie à la sauce Chéri j’ai rétréci les gosses d’Obsidian Pentiment – un jeu d’aventure d’Obsidian

– un jeu d’aventure d’Obsidian Hi-Fi Rush – le jeu d’action/plateforme musical de Tango Softworks

Autant dire qu’à part Hi-Fi Rush qui est plutôt sympa, on ne peut pas dire que les trois autres titres attireront vraiment les joueurs des autres consoles que ce soit PlayStation ou Nintendo. Il faudra attendre quelques semaines pour avoir les annonces officielles. On verra alors si le web a visé juste.

Pour sûr, cela ne change finalement pas grand chose au concept des titres exclusifs Xbox. Les fans verront toujours débarquer les titres internes sur le Game Pass à la date de sortie. Si des sorties devaient sortir sur d’autres plateformes, cela se ferait donc que bien plus tard à l’instar de nombre d’exclusivités temporaires ces dernières années avec une sélection au coup par coup. Rien de bien nouveau donc de ce côté là. Le business Xbox ne va donc pas drastiquement changer surtout que l’équipe dirigeante réitère sa volonté de continuer à proposer de nouvelles machines et travaille déjà à la prochaine génération.

Le podcast a été aussi l’occasion d’annoncer que Diablo IV allait débarquer sur le Xbox Game Pass à partir du 28 mars prochain. Il s’agira du tout premier titre Activision Blizzard à débarquer sur le service depuis leur rachat par Microsoft.

Au final, c’est beaucoup de drama pour pas grand chose… pour le moment. Xbox garde une stratégie éditoriale somme toute classique avec des exclusivités fortes et d’autres temporaires pour aller titiller les autres consoles en espérant attirer plus de joueurs vers l’univers Xbox. Si l’intention est louable, l’impact est encore à voir car cela dépendra grandement des titres choisis pour un passage à la concurrence. Seul l’avenir nous le dira.