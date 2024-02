Reportage – Taipei Game Show 2024 – L’autre TGS

Lorsqu’on évoque le terme de TGS dans cette industrie du gaming, on pense immédiatement au Tokyo Game Show qui fut pendant des années un incontournable pour tout média. Mais en Asie, plusieurs autres salons existent dont le Taipei Game Show animé rassemblant des éditeurs et développeurs de toute l’Asie et au-delà.

Puisque j’étais de passage à Taïwan, je me suis dit qu’il aurait été intéressant de découvrir un salon gaming autres que les E3 – paix à son âme -, les Gamescom et les Tokyo Game Show que j’ai couvert pendant des années après plus de 20 ans d’existence de Playscope. Cependant bien d’autres shows existent à travers le monde avec des tailles parfois gigantesques pour des publics plus ou moins locaux. Je pense notamment au China Joy à Shanghai ou encore G-Star à Séoul et donc le Taipei Game Show à… Taipei, capitale de Taïwan.

Avant tout je vais me permettre une petite présentation de Taïwan pour celles et ceux qui connaitraient pas. Taïwan est une île située en face de la Chine continentale. D’une taille un peu plus grande que la Belgique, sa population approche des 24 millions d’habitants. Vous avez certainement quelque chose créé ou fabriqué par des compagnies taiwanaises chez vous si vous êtes dans l’informatique ou le gaming. Les plus grands constructeurs comme ASUS, MSI, Gigabyte, Acer et bien encore sont originaires de cette île que je connais plutôt bien puisque j’y suis né 🙂 Un autre grand qui fait souvent la une des médias ces derniers temps est TSMC le plus grand fondeur de puces au monde qui travaille pour la majorité des constructeurs que ce soit AMD, Apple et bien d’autres encore. Autre chose que vous connaissez sans doute de Taïwan, le bubble tea est une création taïwanaise 🙂

Taipei est donc la capitale de Taïwan et est une mégapole cosmopolite et étendue. Il n’a rien à envier à d’autres mégapoles en Asie comme Tokyo, Séoul ou Hong Kong. C’est à l’est de la ville que se situe le parc des expositions Taipei Nangang Exhibition Center qui comprend deux bâtiments chacun présentant 4 halls de taille similaire, pour référence, au hall principal du Paris Games Week.

Le Taipei Game Show n’occupe qu’un seul hall assez densément peuplé de stands – bien plus que les derniers PGW bien vides. On y trouve quelques compagnies familières pour nous occidentaux comme Bandai Namco ou Nintendo ou des titres en provenance de l’étranger via des éditeurs ou distributeurs locaux. J’ai pu ainsi voir du Capcom, de l’Ubisoft sur divers stands. C’est d’ailleurs au coin d’un stand que j’ai pu voir tourner The Division Resurgence sur mobiles – plutôt bien fait et qui me tente bien après avoir écumé les deux volets sur consoles – ou encore une démo de Devil May Cry Peak of Combat toujours sur mobile. J’ai d’ailleurs posté plusieurs bande-annonces sur notre chaîne Youtube Playscope Gaming si vous voulez vous faire une idée du rendu de ce titre. Pas mal de titres montrés sont déjà connus chez nous. Toutefois, de nombreux titres en provenance du Japon notamment sont montrés. Il est fort probable que certains de ces titres ne verront jamais le jour en occident, le marché asiatique étant déjà énorme surtout dans le monde mobile. La forte présence de titres mobiles en dit long sur le succès des jeux mobiles. Le plus gros stand du show était réservé par un jeu mobile nommé Tower of Saviors. Une énorme scène avec des intervenants interagissant devant un parterre de visiteurs immense m’a laissé quelque peu interloqué. J’avoue ne pas connaître ce titre et découvrir qu’il s’agissait d’un simple tetris-like m’a laissé particulièrement circonspect. Comme quoi, c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe 🙂

Au pays du PC, le Taipei Game Show montre un paysage gaming plutôt hétéroclite. J’ai été surpris de ne pas voir les grands constructeurs comme MSI, ASUS, Acer ou Gigabyte avec leurs branches gaming. Seul Republic of Gamers (ASUS) avait un petit stand qui permettaient aux visiteurs de tester leur console ROG Ally. Je m’attendais à voir la console MSI Claw sur le salon mais il était aux abonnés absents. J’ai toutefois pu le prendre en main un peu dans un magasin MSI dans le centre commercial tech Syntrend en ville sans pouvoir tester de jeu directement dessus. Le design, la prise en main, tout semble très proche de l’ASUS ROG Ally. Il faudra voir si le MSI Claw offrira ou non des performances similaires au ROG Ally puisque MSI a décidé d’opter pour un Intel Core Ultra plutôt que les AMD Z1 et Z1 Extreme.

Le jeu PC restait toutefois présent un peu partout notamment avec la présence d’un Riot Games ou encore des coréens de Wemade qu’on ne connait pas ici mais qui préparent la sortie en occident de leur impressionnant MMORPG Night Crows sur PC. Un stand permettait de jouer à l’action/RPG Zenless Zone Zero développé par miHoYo (les créateurs de Honkai Star Rail). Le titre est prévu pour sortir courant 2024 sur PC, iOS et Android. Il a également été confirmé sur PS5 lors du récent State of Play.

Le jeu PC était aussi omniprésent dans la zone Indie House du salon. Cette zone était la plus intéressante pour moi en tant que journaliste et gamer. Je pouvais y découvrir plus de 120 titres indépendants développés par des équipes taïwanaises mais aussi par d’autres pays asiatiques. Certains occidentaux étaient également présents. J’y ai découvert des titres vraiment sympathiques que vous pouvez d’ailleurs découvrir si vous avez un PC puisque la grande majorité possède une page sur Steam et certains ont déjà des démos disponibles.. Vous pouvez allez jeter un coup d’oeil sur la page dédiée sur Steam. Mon attention était surtout sur des titres Metroidvania ou plateforme assez nombreux il est vrai. Je pense notamment à Nine Sols (PC, Mac) ou encore Bionic Bay (PC). Mais il y en avait pour tous les goûts. Le niveau général des produits m’a semblé élevé

Les consoles les plus présentes sont la PS5 et la Switch. A l’instar du Japon, les Xbox sont plutôt discrets même si j’ai pu en voir quelques unes sur des stands de fabricants d’accessoires ou de périphériques. Je pense notamment au stand Western Digital qui en utilisait pour faire tourner Forza Motorsport. Comme au Japon, les Xbox Series n’ont jamais décollé à Taïwan. Pour preuve, pour avoir parcouru en ville divers magasins tech et gaming, la section Xbox est réduite à peau de chagrin voire a totalement disparu. Curieusement Sony n’était pas présent sur le salon alors qu’ils l’étaient les années précédentes. On trouvait tout de même divers titres PS5. Nintendo avait une forte présence avec un stand imposant. Le public taïwanais semble aimer la Switch et ses jeux. On pouvait voir des tas de fans tester divers titres dans l’ensemble déjà disponibles. On pouvait même y acheter des tas de goodies Nintendo – je me suis abstenu car je n’aurais jamais eu la place dans mes valises pour les ramener ;). Le seul grand éditeur que nous connaissons ici était Bandai Namco. L’éditeur nippon avait un stand qui n’a rien à envier à ce qu’ils font lors du Tokyo Game Show. On pouvait y découvrir divers titres y compris du Square Enix avec Final Fantasy VII Rebirth qu’ils distribuent sur Taïwan. Une section était réservée à Tekken 8 qui venait de sortir. J’ai pu voir aussi dans un coin la version Switch d’Ace Combat 7 Skies Unknown tourner. Le jeu tournait pas mal même si, évidemment, on n’a pas la même qualité visuelle que les versions sur les autres consoles. Il faudra toutefois attendre juillet prochain pour le découvrir par vous-même. Les titres Capcom étaient sur le stand de leur distributeur local, Justdan. On pouvait ainsi y Dragon’s Dogma 2 qui ne va plus trop tarder à sortir. Inti Creates ou encore Koei Tecmo étaient aussi présents avec divers projets qu’on devrait retrouver chez nous. Taïwan étant proche du Japon, la présence des éditeurs et des productions nippones n’a rien de surprenant sur le marché taïwanais.

Quelques fabricants de périphériques et d’accessoires avaient fait le déplacement. Beaucoup permettaient d’acheter directement leurs produits avec des ristournes. Razer était ainsi présent. Western Digital faisait la promotion de ses SSD pour les consoles et les PC. Certains fabricants nous sont inconnus car n’existant pas sur le marché français voire occidental. Pourtant la qualité de leurs produits n’ont pas grand chose à envier aux marques plus connues ici. D’ailleurs, sur Taïwan, vous trouverez une quantité de références de produits et d’accessoires gaming et informatique astronomique et cela pour toutes les bourses. Si vous aimez chiner du matériel, Taipei a des centres commerciaux tech où on peut y passer des heures en tant que geek comme le Syntrend ou son voisin le Guang Hua Digital Plaza et leurs environs.

Outre le jeu vidéo, le Taipei Game Show accueillait aussi une zone dédiée aux jeux de plateau. Je vous l’avoue tout de suite, j’y connais que dalle dans ce domaine mais les visiteurs pouvaient découvrir des tas de jeux de plateau et même en acheter. Puisque je vous parle d’achat, à l’instar de ce qu’on voit au Paris Games Week, il y avait quelques temps permettant d’acheter diverses geekeries ou du matériel.

L’ambiance du Taipei Game Show est plutôt bon enfant. Evidemment le public est plutôt jeune mais on pouvait aussi y voir de nombreuses familles pour qui un show comme cela est une belle sortie. Les joueuses sont fortement représentées ce qui m’a un peu surpris même si les nouvelles générations sont bien plus gaming que ma vieille génération :p J’y ai retrouvé l’ambiance similaire à l’autre TGS (Tokyo Game Show). Comme dans bien des salons publics, la chasse aux goodies battait son plein. Bien des stands organisaient des petits jeux pour pousser les visiteurs à tout tester afin de récupérer tel ou tel goodie.

Visiter des salons gaming dans d’autres pays est toujours intéressant pour découvrir un peu les goûts. Le Taipei Game Show sans être le plus connu à travers le monde fait partie des salons ayant le plus de visiteurs. Taipei accueille prochaine un autre méga show annuel à savoir le Computex en juin qui rassemblera le monde de l’informatique avec tous les géants. On pourra s’attendre à des annonces de la part de tous les constructeurs PC mais aussi d’AMD, Nvidia et Intel.