La saga Metro s’adapte en VR avec Metro Awakening

La saga Metro de l’auteur Dmitry Glukhovsky a fait la fortune de l’équipe ukrainienne 4A Games avec divers volets à la technique de haut niveau pour leur époque. Le passage à la VR a été confié à une autre équipe.

C’est ainsi aux spécialistes VR de Vertigo Games que Deep Silver a confié le développement d’un FPS inspiré par la saga Metro nommé Metro Awakening. Cet épisode est un préquel à l’épisode Metro 2033. L’auteur originel Dmitry Glukhovsky a lui-même participé à sa conception.

Vous incarnerez un médecin nommé Serdar à la recherche de sa femme toujours dans un Moscou post-apocalyptique. A travers des tunnels toujours aussi lugubres, il faudra affronter bien des créatures. A vous de survivre et explorer ce monde guère accueillant en faisant preuve de discrétion. La réalité virtuelle va rendre l’expérience encore plus immersive que sur les titres sur consoles et PC.

Les joueurs sur PS VR2 pourront évidemment profiter des capacités spécifiques au casque VR de Sony à savoir le retour haptique du casque ou encore les gâchettes adaptatives des PlayStation VR Sense le tout pour une immersion renforcée.

Metro Awakening est prévu pour courant 2024 sur PS VR2, Meta Quest et Steam VR.