Déjà 2 millions de combattants sur Tekken 8

Alors qu’on vous prépare notre test de Tekken 8 pour très bientôt, Bandai Namco annonce déjà que son titre cartonne.

A peine un mois après son lancement, Tekken 8 atteint déjà les 2 millions d’exemplaires vendus ce qui est une excellente nouvelle pour son éditeur Bandai Namco. Ce chiffre est plutôt spectaculaire sachant que le titre n’est disponible que sur les consoles de dernière génération PS5 et XSX/S ainsi que sur PC.

Le succès de ce dernier volet n’est toutefois guère étonnant compte tenu de la qualité du titre comme vous le verrez dans notre test. Avec une réalisation exemplaire sans faille particulière et un gameplay réussi et hyper punchy, on s’éclate. Il serait étonnant que Tekken 8 ne continue pas sur cette lancée surtout avec un certain nombre de joueurs qui vont forcément finir par passer à la nouvelle génération de consoles.

Tekken 8 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.