Peacemaker va bientôt débarquer sur Mortal Kombat 1

Comme tous les jeux de baston de ces dernières années, les développeurs déversent avec parcimonie de nouveaux combattants plus ou moins originaux. C’est aussi le cas pour Mortal Kombat 1.

Si vous vous êtes déjà lancé sur le dernier Mortal Kombat 1, vous avez déjà une belle liste de personnages à maîtriser. Et si vous faites partie de celles et ceux qui possèdent le Kombat Pack, vous avez déjà eu droit à quelques autres personnages. Et un nouveau combattant va débarquer dans quelques jours.

NetherRealm Studios va ainsi intégrer Peacemaker, le super-héros incarné sur le grand et petit écran par John Cena dès le 28 février prochain pour les détenteurs du Kombat Pack. Il sera disponible pour tous les autres joueurs à partir du 6 mars prochain. Comme vous pouvez vous en douter, Peacemaker va bénéficier de ses capacités d’expert en armes à feu, les pouvoirs de son casque et de son fidèle acolyte le Pygargue.

La vidéo ci-dessous présente aussi une nouvelle combattante kameo à venir en DLC courant mars à savoir Janet Cage. Elle sera disponible dans le cadre du Kombat Pack ou en achat séparé.

Parallèlement à l’arrivée de ces personnages, NetherRealm Studios va mettre à jour le jeu pour ajouter une fonction attendue des joueurs à savoir le crossplay aussi bien dans la Kombat League que pour les matchs amicaux. Vous pourrez donc affronter d’autres joueurs peu importe la version sur laquelle ils jouent.

Enfin, histoire de titiller l’intérêt de ceux qui n’auraient pas craqué, Warner Bros Games prévoit une démo gratuite de Mortal Kombat 1 jouable entre le 7 et 10 mars prochain sur PS5, XSX/S et PC. La démo donnera accès à :

Tous les personnages du jeu de base et les Kombattants Kameo

Tous les modes multijoueurs en ligne et en local

Les Tours

Le mode Histoire (chapitres 1 et 2 uniquement)

Le mode Invasions (Johnny Cage’s Mansion uniquement). ​

Mortal Kombat 1 est disponible sur PS5, XSX/S, Switch et PC.