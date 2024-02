EA et Codemasters teasent sur F1 24

Nouvelle année et comme pour nombre de titres sports d’EA, on va avoir droit à une nouvelle édition. Et pour cette année, on aura donc droit à l’habituelle simulation de F1 avec F1 24 de Codemasters.

EA et Codemasters annoncent le lancement de F1 24, la nouvelle itération de leur simulation de F1 pour fin mai 2024. Pour le moment, on ne sait pas grand chose concernant cette nouvelle édition mis à part qu’EA et Codemasters prévoient d’en montrer bien plus en avril prochain. Le duo confirme que le mode carrière sera remanié et qu’un nouveau système de maniabilité dynamique sera ajouté entre autres.

EA et Codemasters vont permettre en attendant la sortie de F1 24 aux joueurs de F1 23 de profiter de certains éléments. Ainsi, pour ceux qui vont précommander F1 24, il sera possible de se lancer dans des défis de contre la montre avec les voitures de la saison 2024 dès ce week-end.

EA et Codemasters vont également récompenser ceux qui ont acquis F1 21, F1 22 ou F1 23. Ils bénéficieront d’une ristourne de 15% en précommandant l’édition Champions de F1 24. Ceux qui précommandent auront droit également à des livrés de F1 d’eSports de McLaren et Alpine de 2023 qui seront transférés sur leur F1 24 à la sortie. Une seconde vague de livrées saisonnières arrivera fin avril prochain.

L’Edition Champions numérique de F1 24 comprendra :

Le jeu

18000 pitcoins

Le pack F1 World Bumper contenant des ressources pour le solo et le multijoueur

3 jours d’accès anticipé

Précommander l’édition standard donnera droit à 5000 pitcoins et un pack F1 World Starter.

F1 24 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 31 mai 2024.