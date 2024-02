Ubisoft lance la saison 1 de Skull and Bones

Si jamais vous avez déjà bien poncé le jeu, Ubisoft lance déjà la première saison de son Skull and Bones pour tous les possesseurs des versions PS5, XSX/S ou PC.

Ubisoft avait prévenu. Comme bien des titres de l’éditeur français, Skull and Bones est un serviciel et va donc bénéficier de contenus pendant des mois voire des années comme d’autres titres de l’éditeur. La toute première saison de Skull and Bones est donc lancé dès aujourd’hui et disponible gratuitement.

Nommée Raging Tides, cette saison va apporter son lot de contenus gratuits :

Tides of Terror : Des événements saisonniers de plus en plus difficiles où les joueurs pourront combattre la Flotte de Philippe la Peste. Les joueurs pourront aller l’affronter lors d’un Evénement Mondial, dont le point culminant sera la recherche de sa base d’opération, the Blighted Bastion, pour engager une bataille épique.

Les joueurs croiseront des navires de guerre d’Elite venant des megacorporations telles que le DMC (Opwelling) et des factions locales comme le clan de Fara (Mizerja). Les convois de marchands transportant des butins de grandes valeurs seront aussi présents sur les routes commerciales de l’Océan Indien.

Nouvelles primes : Les joueurs peuvent sélectionner des primes qui les mèneront à de terrifiantes légendes telles que le mystérieux navire fantôme Rode Maangodin qui hante les mers, ou encore le terrifiant monstre des mers Zamaharibu qui attend les pirates peu méfiants dans les profondeurs de la mer.

Nouvelles récompenses du classement : armes et équipements de haut niveau.

Passe du Contrebandier : Trois chemins gratuits permettent aux joueurs d’acquérir de nouveaux items de jeu et des plans pour optimiser et personnaliser les chargements de leur navire. Il y aura également des cosmétiques gratuits pour le Capitaine et des ornements de navire pour les ressources et des pièces de huit. En outre, le passe Premium ajoute des ornements supplémentaires et des pièces d’or.

Cette saison va vous embarquer dans un voyage contre un seigneur pirate nommé Philippe La Peste. A vous de tenter de dominer son navire, La Potence, tout en participant à des évènements du monde et continuer à développer votre empire pirate.

Skull & Bones est disponible sur PS5, XSX/S et PC.