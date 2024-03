Le prochain titre des créateurs des Ori sera en accès anticipé le mois prochain

Moon Studios s’est fait un nom grâce à ses deux Ori sortis sur PC et Xbox. L’équipe autrichienne passe à un projet nettement plus ambitieux avec No Rest for the Wicked. Si vous aimez les souls-like, vous risquez de vouloir y goûter.

Au lieu du genre plateforme des Ori, Moon Studios s’attaque à un autre genre, l’action/RPG. Avec sa vue aérienne, No Rest for the Wicked fait évidemment penser aux Diablo. Toutefois, l’équipe signe une réalisation somptueuse avec une direction artistique et des effets visuels et de lumière magnifiques. Les cinématiques me font penser à celles d’un très ancien JRPG de Square Enix, Vagrant Story, qui est selon moi l’un des titres Square les plus réussis visuellement même si cela date de l’époque PSone. A titre personnel, je regrette que Square Enix n’ai jamais fait une suite ou tout simplement un remake.

Revenons à nos moutons donc. No Rest for the Wicked propose des environnements changeant en fonction de la météo et des cycles jour/nuit avec des effets visuels qui semblent particulièrement réussis. On sent le travail artisanal dans le moindre détail à travers la vidéo que l’on voit ci-dessous où bien des éléments du décor sont animés. Pour éviter des environnements redondants sans personnalité, Moon Studios a opté pour une création totalement à la main. Tous les environnements sont ainsi créés par l’équipe et non générés de manière procédurale. Ceux-ci offrent une grande liberté d’action et ont été pensé pour être lisible pour le joueur. Ainsi, si un élément du décor semble permettre d’être grimpé c’est qu’il l’est probablement.

Par contre, contrairement aux Diablo, No Rest for the Wicked tire vers le souls-like en ce qui concerne les combats. L’équipe a conçu un système de combat basé sur la précision et le timing. Autant dire que si, comme moi, vous aimez basher les ennemis, il va falloir vous faire une raison. Pour une plus grande variété de situations et d’animations, chaque type d’arme que vous allez utiliser présentera des animations spécifiques. Ainsi, en fonction de leurs caractéristiques, ces armes influenceront forcément vos techniques de combat. A vous de vous adapter ou de trouver la configuration qui vous convient le mieux. Les armes sont classées selon 4 catégories. Les blanches sont ainsi des armes basiques mais qu’on peut facilement customiser. Les bleues proposent que des enchantement positifs. Les pourpres possèdent des enchantements encore plus positifs mais aussi avec un enchantement maudit. Enfin les dorées sont uniques et ont été spécialement créé par l’équipe de développement. Evidemment, elles sont les plus rares à trouver. Les enchantements comme vous l’aurez compris sont des paramètres qui affectent le comportement des armes et leur efficacité. Le jeu présente aussi un système de runes pour des attaques plus puissantes sans parler des esquives ultra-importantes dans ce jeu. Le système de classes de No Rest for the Wicked n’est pas aussi figé que dans la majorité des action/RPG. Vous allez pouvoir modifier votre personnage à votre guise. De ce fait, vous pouvez très bien finir par avoir un personnage avec des capacités diverses et variées puisant dans différentes classes.

Grâce au crafting basé sur les ressources que vous allez piocher, vous allez vraiment pouvoir modeler votre personnage et ses capacités selon vos besoins et vos habitudes. Le crafting va encore plus loin puisque No Rest for the Wicked donne la possibilité au joueur d’acheter et aménager votre maison dans la cité de Sacrament que vous pourrez aider à reconstruire au fil de votre aventure. Le jeu ajoute donc une dimension gestion intéressante où vous pouvez investir vos ressources sur l’amélioration de la cité et de votre maison plus que sur votre personnage.

No Rest for the Wicked présente bel et bien une campagne solo traditionnelle mais l’équipe a prévu du contenu endgame qui permettra de continuer à écumer le monde du jeu qui ne cesse d’évoluer afin que vous puissiez continuer à récupérer des ressources.

Pour le moment, Moon Studios n’a pas de date de sortie définitive pour No Rest for the Wicked mais afin de peaufiner au mieux le jeu, l’équipe va lancer le jeu en accès anticipé sur Steam dès le mois prochain. Cela va permettre d’avoir un maximum de retour de la part des premiers joueurs. Pour cette phase d’avant-lancement, Moon Studios va ajuster le bébé avec diverses mises à jour, ajouter du nouveau contenu et bien plus comme le multijoueur au fil des semaines.

No Rest for the Wicked est prévu en accès anticipé sur PC (Steam) à partir du 18 avril 2024