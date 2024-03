Puyo Puyo va débarquer sur l’Apple Arcade le mois prochain

Les fans de jeux de réflexion et de Tetris-like connaissent certainement la saga Puyo Puyo. Sega va la proposer à tous les abonnés Apple Arcade bientôt.

Apple et Sega ont annoncé l’arrivée de Puyo Puyo Puzzle Pop à partir du 4 avril prochain pour tous les abonnés Apple Arcade. Le jeu sera ainsi jouable sur un iPhone, un iPad, un Mac ou un Apple TV. Cet opus toujours développé par la même équipe du titre originel va proposer une histoire originale, 24 personnages jouables ainsi que la possibilité de jouer jusqu’à 4 simultanément pour des combats dantesques.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, il s’agit d’un jeu à la Tetris où il faut empiler des sortes de blocs de couleur identique pour les faire disparaître. Concept on ne peut plus simple s’il en est mais qui permet pas mal de stratégie et de subtilité.

Puyo Puyo Puzzle Pop sera disponible pour tous les abonnés Apple Arcade à partir du 4 avril 2024.