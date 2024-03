Le remake de System Shock confirmé sur consoles pour mai prochain

Plus d’un an après les joueurs sur PC, les joueurs sur les deux dernières générations de consoles de salon vont pouvoir (re)découvrir un grand classique de l’action/RPG/FPS, j’ai nommé System Shock.

Les anciens comme moi se souviennent de System Shock pour avoir réussi en 1994 à combiner action, FPS et RPG dans un même avec une thématique cyberpunk bien prenant. Nightdive Studios avait déjà il y a quelques temps de faire un remake du titre développé à l’origine par Looking Glass Technologies et édité par Origin Systems.

Ce remake avait déjà été lancé sur PC en mars 2023 et il aura donc fallu plus d’un an pour que les développeurs de Nightdive Studios ne terminent son adaptation sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X. Le jeu vous fera toujours affronter une IA maléfique nommé SHODAN en tant que pirate informatique. Pour cela, vous aurez à explorer les méandres de la Citadel Station. Ce remake va proposer une fin remaniée et ajoute quelques nouveautés comme la possibilité d’incarner une héroïne.

Les joueurs sur PS5 et XSX/S devraient pouvoir profiter d’une réalisation montant jusqu’à 4K 60FPS pour une aventure fluide. Evidemment, les contrôles ont été repensé pour un jeu sur pad.

System Shock est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X pour le 21 mai 2024. Il est déjà disponible sur PC.