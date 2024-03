Quantic Dream confirme Dustborn pour août prochain

On avait entendu parler de ce projet norvégien nommé Dustborn il y a presque 4 ans. Le jeu va enfin sortir l’été prochain via le label d’édition de Quantic Dream.

En cours de développement depuis donc un bon moment, Dustborn va enfin voir le jour en août prochain pour les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Mêlant action et aventure, ce jeu solo narratif vous fera participer à un mystérieux road trip où vous aurez à transporter un colis de Pacifica à Nova Scotia. Incarnant Pax et sa bande, vous devrez faire cette traversée en recrutant des équipiers, remplir diverses missions et faire face à des poursuivants.

Pour la sortie, Quantic Dream et les développeurs de Red Thread Games prévoient une édition spéciale qui comprendra :

2 cartes postales des lieux clés visités par la bande ;

Une carte de la République américaine, répertoriant tous les arrêts effectués par la bande avant d’arriver à sa destination finale ;

Une bande dessinée de 32 pages sur la vie des membres de du groupe avant d’accepter cette mission risquée ;

Des autocollants représentant des éléments emblématiques du jeu.

Dustborn est prévu pour le 20 août 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.