L’IA de la technologie Nvidia Audio2Face au service du futur jeu d’action/aventure Unawake

Les outils de développement progressent à vitesse grand V avec l’arrivée de l’IA générative. Nvidia possède diverses technologies permettant de faciliter la vie des développeurs dont leur Audio2Face.

L’équipe turque de RealityArts Studio travaille sur leur projet Unawake depuis un moment. Jeu d’action/aventure avec vue à la première personne, Unawake devrait plaire aux fans de combat à l’arme blanche. Il va falloir se lancer dans des combats contre des créatures horrifiques à travers divers niveaux le tout avec une intrigue reliant le tout. Le héros que vous incarnerez pourra évidemment progresser à l’instar d’un RPG avec une vingtaine de capacités à faire évoluer. De même, il sera possible de personnaliser les nombreuses armes pour gagner en puissance et en efficacité.

Mais la mise en avant du jour sur ce projet Unawake vient du côté technologique. Développé avec l’Unreal Engine 5, Unawake fait partie des premiers projets à utiliser la technologie Audio2Face de Nvidia. Cette technologie permet, de manière simple et rapide, d’obtenir des animations faciales et labiales réalistes grâce à l’IA. Pour les développeurs, il suffit d’importer les fichiers audio des voix enregistrées pour un jeu. Grâce à une IA et à quelques réglages, le programme va animer le visage et les lèvres du personnage de manière automatisée. Autant dire que le gain de temps doit être colossal par rapport à une animation à la main – mais sans doute pas aussi bonne qu’une capture de mouvements faciales comme utilisée dans certaines superproductions. En tous les cas, c’est un bel outil pour permettre à des équipes de toutes tailles d’obtenir une grande variété et une belle qualité d’animation.

Il va falloir attendre encore un peu pour découvrir le résultat final sur cet Unawake dont la date de sortie sur PC n’est toujours pas confirmé.