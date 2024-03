PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’avril 2024

Le mois d’avril arrive à grands pas et Sony prépare la mise à disposition gratuite de divers titres à tous ses abonnés PlayStation Plus.

Comme tous les mois, Sony va proposer des jeux à télécharger gratuitement pour tous ses abonnés PlayStation. Pour le mois qui débute, Sony va proposer trois titres plutôt intéressants dont un FPS dédié PS5.

Les titres pour ce mois d’avril 2024 sont donc :

Immortals of Aveum (PS5) : Un FPS où la magie domine. Le joueur incarne un certain Jak nouvelle recrue des mages de combat dont le but est de gagner en compétences pour sauver le monde.

(PS5) : Un FPS où la magie domine. Le joueur incarne un certain Jak nouvelle recrue des mages de combat dont le but est de gagner en compétences pour sauver le monde. Minecraft Legends (PS5, PS4/Pro) : Inspiré par l’univers Minecraft et donc par son look pixel 3D, Minecraft Legends même action et stratégie.

(PS5, PS4/Pro) : Inspiré par l’univers Minecraft et donc par son look pixel 3D, Minecraft Legends même action et stratégie. Skul The Hero Slayer (PS4/Pro) : Un jeu de plateforme au look old school où vous allez incarner un modeste squelette nommé Skul devant faire face à nombre d’aventuriers pour défendre ses frères démons.

Ces trois jeux seront téléchargeables dès le 2 avril prochain. Il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer les jeux gratuits de mars 2024 que sont F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 et Destiny 2 La Reine Sorcière.

Notez que tous les membres PlayStation Plus auront également droit pour une durée limitée à un pack pour Overwatch comprenant les éléments suivants :