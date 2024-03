Corsair aime le blanc avec sa nouvelle série de blocs d’alimentations PC

Se monter un PC nécessite divers composants et l’un des plus incontournables est le bloc d’alimentation sans lequel votre PC ne pourra fonctionner. Dans le domaine, Corsair propose une nouvelle série qui pourrait faciliter la vie de ses utilisateurs.

Si vous avez déjà monté un PC, vous avez certainement dû pester sur la disposition des connecteurs sur le bloc d’alimentation. Peu accessible, il est souvent conseillé de tout brancher avant de fixer définitivement le bloc d’alimentation sur le châssis du PC. Avec sa gamme de blocs d’alimentations ATX 3.0 RMx SHIFT, Corsair a réglé le problème en déplaçant les connectiques sur le côté du bloc plutôt que sur la longueur. Cela facilite non seulement leur accès mais aussi la gestion du câblage. Cela évite aussi de tordre de trop tous les câbles.

Après avoir sorti les modèles en noir, Corsair répond aux demandes de certains PCistes qui aiment les configurations blanches. De fait, Corsair propose désormais une série RMx SHIFT couleur blanc avec toujours l’efficacité 80 Plus Gold et un ventilateur à palier dynamique de 140 mm certifié ATX 3.0 et PCIe 5.0. Chacun des modèles est fourni avec un câble PCIe 5.0 12VHPRW pour pouvoir alimenter les cartes graphiques modernes comme les Nvidia RTX série 40.

Proposés en version 750, 850, 1000 et 1200 watts, ces. blocs d’alimentation répondront aux besoins des utilisateurs en fonction de la configuration qu’ils comptent se monter.

Les blocs d’alimentation RMx SHIFT blancs sont disponibles dès à présent chez Corsair comme dans nombre de revendeurs.