Square Enix confirme la date de sortie de la seconde extension de Final Fantasy XVI

L’univers de Final Fantasy XVI et son monde ouvert permet bien des fantaisies. Square Enix avait prévu au moins deux DLC. Après l’extension Les Rémanences du Ciel (Echoes of the Fallen), c’est donc un second DLC qui arrive dans moins d’un mois.

Square Enix a dévoilé une vidéo et des images du second DLC pour Final Fantasy XVI. Nommée La Complainte du Ressac (The Rising Tide en anglais), cette nouvelle extension ajoute une nouvelle histoire, des quêtes annexes, de nouveaux combats et évidemment divers armes et objets supplémentaires. Le début de cette extension vous fera aller au Repaire pour y récupérer une lettre anonyme. La dite lettre demande à Clive de sauver l’Emissaire de Léviathan, un Primordial qu’on pensait avoir disparu. Pour cela, il va falloir explorer le pays caché de Mysidia.

Avec cette extension, les joueurs auront droit en bonus à Curtana, une arme légendaire utilisée par le Guerrier de la Lumière de Final Fantasy XIV ainsi que diverses partitions.

Pour accompagner cette extension, Square Enix prévoit également une mise à jour gratuite pour apporter son lot d’améliorations :

La possibilité de retourner immédiatement auprès du personnage donneur de quête grâce à la nouvelle fonction « Retour rapide en fin de quête » ;

La modification des icônes des quêtes de personnages importantes ;

Une nouvelle option qui permet de définir jusqu’à cinq réglages favoris de Primordiaux/compétences ;

Des compétences et accessoires modifiés afin qu’ils soient plus faciles à utiliser ;

Le nouveau type de configuration manette « Personnalisé » qui permet d’attribuer chaque bouton librement ;

La correction des couleurs, des effets visuels et plus encore, ajoutés au mode photo ;

De nombreuses nouvelles partitions.

Final Fantasy XVI est disponible sur PS5.