Gameplay et liste des tournois et des courts pour TopSpin 2K25

Attendu un peu comme le messie pour tous les fans de jeux de tennis, TopSpin 2K25 se montre de nouveau histoire de faire patienter les potentiels adeptes.

2K a non seulement dévoilé une nouvelle vidéo mais aussi diverses images et informations concernant donc leur toute nouvelle simulation tennistique. A l’ordre de ce jour, on apprend ainsi que TopSpin 2K25 proposera non seulement les courts des quatre Grand Chelem mais aussi les neuf tournois ATP Masters 1000. En tout ce sera 48 courts de tennis différents dont certains de pures créations des développeurs qui verront vos performances tennistiques virtuelles.

Voici la liste des tournois sous licence officielle qui seront disponibles au lancement du jeu :

ASB Classic – Auckland, Nouvelle-Zélande

Open d’Australie – Melbourne, Australie

Open BNP Paribas – Indian Wells, États-Unis

Open de Cincinnati – Cincinnati, États-Unis

Internazionali BNL d’Italia – Rome, Italie

Open de Miami – Miami, États-Unis

Mutua Madrid Open – Madrid, Espagne

Open de la Banque Nationale – Toronto, Canada

Nitto ATP Finals – Turin, Italie

Roland Garros – Paris, France

Rolex Masters Paris – Paris, France (lieu fictif)

Rolex Monte-Carlo Masters – Monte Carlo, Monaco

Rolex Shanghai Masters – Shanghai, Chine

The Championships, Wimbledon – Londres, Angleterre

US Open – New York, États-Unis

Pour ce nouvel opus, l’équipe a aussi tenté de soigner les animations avec des mouvements signature des grands joueurs et joueuses. L’équipe de développement a ainsi pu capturer notamment les mouvements de Roger Federer pour un maximum de réalisme. En étant objectif, je pense que le travail devrait être amélioré car si on reconnait un peu le service, ses autres coups ne sont pas crédibles. Le travail d’ajustement des données de la motion capture une fois intégré au jeu me semble pas bon y compris dans le timing et la position du corps. A voir si le jeu final sera un peu plus précis sur ce point.

Pour ce qui est du gameplay, 2K indique qu’il reprend la bonne sauce créé à l’équipe de Top Spin 4. De ce fait, si vous étiez fan du titre de l’époque, vous ne devriez pas être dépaysé. Le système de service a toutefois été revu et le système de frappe reposant sur un timing meter permettra de tenter de bien réussir ses coups pour prendre le dessus sur les adversaires. Pour apprendre tout cela, TopSpin 2K25 intègre un TopSpin Academy servant de système d’entraînement et de didacticiel en compagnie de la légende John McEnroe.

TopSpin 2K25 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à partir du 26 avril 2024.