Kunos Simulazioni tease sur le futur d’Assetto Corsa

Je suis sûr que certains d’entre vous sont fans de simulation auto et de sim racing. L’un de ses représentants est Assetto Corsa et on attendait avec impatience son successeur.

Soyons clair. A l’heure actuelle on ne sait pour le moment rien du prochain opus d’Assetto Corsa excepté son titre définitif à savoir Assetto Corsa Evo. L’équipe italienne de Kunos Simulazioni avait placé un teasing sur le circuit du Nürburgring sorti en DLC pour la version PC d’Assetto Corsa Competizione sous la forme de panneaux avec un QR code et un 2024 s’affichant alternativement placé sur les côtés de la piste – surtout visibles – dans la configuration grand prix d’ailleurs.

Le dit QR code envoyait sur le site officiel d’Assetto Corsa Evo lancé pour l’occasion. Le dit site est encore vide de tout contenu intéressant. Tout juste peut-on s’inscrire à la newsletter afin de recevoir les futures informations à venir.

Assetto Corsa Evo devrait donc être le nom définitif du tant attendu Assetto Corsa 2 dont le premier volet est encore à ce jour très pratiqué sur PC grâce à de nombreux mods. Compte tenu de l’intitulé du titre, on va supposer qu’Assetto Corsa Evo reprendra les grandes lignes de ce qui a fait le succès du premier en apportant des nouveautés et diverses améliorations sans doute tirées d’Assetto Corsa Competizione.

On va également supposer qu’Assetto Corsa Competizione continuera d’exister avec son approche plus sim racing et compétition là où Assetto Corsa a toujours été plus dans la simulation automobile au sens plus large.

Vivement que l’équipe lâche les premières images et des séquences de gameplay pour qu’on voit à quoi on va pouvoir s’attendre.

A noter qu’aucune machine n’est indiqué pour le moment mais il est plus que probable qu’Assetto Corsa Evo sortira sur PC mais aussi sur PS5 et XSX/S.

En attendant voici le teaser vidéo. Je vous mets aussi la bande-annonce du Nürburgring 24hr Pack DLC sorti sur Assetto Corsa Competizione PC pour vous donner peut-être comme moi envie de reprendre le volant.