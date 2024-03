Découvrez l’intégralité de la démo de Stellar Blade jusqu’en 4K HDR

Après un lancement par erreur il y a peu, la démo de Stellar Blade est disponible depuis quelques heures pour les joueurs sur PS5. Je vous propose d’y jeter un coup d’oeil.

J’avais découvert ce projet sud coréen de l’équipe de Shift Up il y a 5 ans alors que le titre provisoire était encore Project Eve. Le nom définitif ne fut décidé qu’en 2022 avec Stellar Blade. Dans ce jeu d’action/aventure/RPG, vous allez incarner une certaine Eve renvoyée sur Terre pour la sauver d’ennemis nommés les Naytibas. Ceux-ci ont ravagé la Terre et l’humanité. A Eve d’explorer un monde désolé et tenter d’en apprendre plus sur les Naytibas. Pour son périple, elle pourra bénéficier de l’aide d’un survivant nommé Adam et Lily, un autre membre de son escadron aéroporté.

La démo permet de découvrir le gameplay et une structure de jeu qui fait énormément penser à un souls-like avec un zeste de Bayonetta et de NieR Automata. Eve peut évidemment évoluer au fur et à mesure de l’aventure avec nombre d’objets et de composants à looter ou améliorer. Contrairement aux souls-like habituels, on peut tout de même choisir un niveau de difficulté pour ne pas bloquer sur des ennemis ou des boss.

La vidéo a été évidemment capturé sur la PS5 puisque le titre est, pour le moment, exclusif à la console de Sony. Elle a été capturé dans son mode performance pour avoir un framerate plutôt stable aux alentours de 60FPS. Il y a également un mode équilibré qui tourne plutôt à un bon framerate sur cette démo et un mode résolution à 30FPS.

Stellar Blade est prévu pour le 26 avril 2024 sur PS5.