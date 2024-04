PlayStation Plus Extra/Premium – Les nouveaux arrivants d’avril 2024

Le mois d’avril est bien entamé et Sony n’avait pas encore dévoilé la liste des jeux qui allaient s’ajouter à la bibliothèque de leurs services par abonnement PlayStation Plus Extra et Premium.

Pour tous les abonnés des deux services PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, Sony va donc mettre à leur disposition les jeux suivants à partir du 16 avril prochain.

PlayStation Plus Extra et Premium :

Dave the Diver – PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau – PS5

– PS5 Animal Well – PS5

The Crew 2 – PS4

Oddballers – PS4

Construction Simulator – PS4, PS5

– Raji: An Ancient Epic – PS4, PS5

– Lego Ninjago, le film : Le Jeu vidéo – PS4

– Nour: Play With Your Food – PS4, PS5

Deliver Us Mars – PS4, PS5

– Lego Marvel’s Avengers – PS4

Stray Blade – PS5

PlayStation Plus Premium – Classiques :

Alone in the Dark: The New Nightmare – PS4, PS5

– Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire – PS4, PS5

A noter que deux des jeux ne seront pas disponiles dès le 16 avril. En effet, Tales of Kenzara Zau sera proposé au même temps que sa date de sortie officielle prévue pour le 23 avril et Animal Well le sera pour le 9 mai.

Commencez donc à faire un peu de place sur vos disques durs ou SSD.