Star Wars Outlaws sortira à la fin de l’été. Nouvelle vidéo et nouvelles images.

Cela fait un moment que Massive Entertainment travaille sur son projet Star Wars parallèlement à Avatar et aux Divisions. Le jeu est sur la dernière ligne droit et on peut en voir un peu plus.

Ubisoft et Massive Entertainment ont décidé de montrer un peu plus de leur projet Star Wars Outlaws. Prévu pour août prochain, ce jeu d’action/aventure va vous faire incarner une contrebandière nommée Kay Vess accompagné de son compagnon Nix. L’aciton se déroule pendant une période où l’Empire est déstabilisé par la rébellion. Dans un contexte particulièrement difficile, Kay tente de survivre. Après qu’une prime a été lancé sur elle par un syndicat criminel nommé Zerek Besh, son chef, un certain Sliro lui propose un marché. Il propose à Kay de réaliser un impossible braquage pour reprendre sa vie en toute liberté. Cette aventure va pousser Kay et son compagnon Nix à traverser la galaxie et construire sa réputation auprès de diverses organisations criminelles, dont certaines bien connus des fans de Star Wars, pour obtenir leur soutien. Attendez-vous donc à des tonnes de missions plus ou moins annexes pour satisfaire les différentes factions tout en essayant de ne pas se faire attraper par les sbires de l’Empire. Il faudra aussi que Kay recrute un équipage pour réussir cette mission.

Pour se déplacer, Kay pourra profiter de son speeder pour les déplacements au sol ou piloter son vaisseau, le Trailblazer. L’aventure vous emmènera vers nombre de lieux plus ou moins emblématiques de l’univers Star Wars comme Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva ou encore une savane de Toshara (création originale de Massive et Lucasfilm pour ce jeu).

Pour le lancement, Ubisoft a prévu – comme à son habitude – diverse éditions dont voici les contenus :

Edition Standard Jeu de base

Edition Gold Jeu de base Abonnement saisonnier (Inclus 2 DLC, la mission exclusive « Jabba’s Gambit » au lancement et le pack cosmétique « Kessel Runner Character Pack ») Jusqu’à 3 jours d’accès anticipé*

Edition Ultimate Jeu de base Abonnement saisonnier (Inclus 2 DLC, la mission exclusive « Jabba’s Gambit » lors du lancement et le pack cosmétique « Kessel Runner Character Pack ») L’ensemble Sabacc Shark incluant des cosmétiques pour Kay, son blaster, Nix, le Speeder de Kay et le vaisseau «Trailblazer » L’ensemble Rogue Infiltrator incluant des cosmétiques pour Kay, Nix,le speeder de Kay et le « Trailblazer« Art book digital : Une sélection des concept art et visuels du jeu, incluant les storyboards des cinématiques uniques Jusqu’à 3 jours d’accès anticipé*



Star Wars Outlaws est prévu pour le 30 août 2024 sur PS5, XSX/S et PC.