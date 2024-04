Sega dévoile le mode aventure de son futur Super Monkey Ball Banana Rumble

Les singes de la saga Super Monkey Ball de Sega vont bientôt revenir. Et l’éditeur prévoit de vous en donner pour votre aventure avec son mode aventure.

Les Super Monkey Ball ont toujours eu un certain succès grâce à un gameplay nécessitant anticipation et précision et une direction artistique soignée. Le prochain Super Monkey Ball Banana Rumble ne dérogera pas à la règle.

Sega dévoile ainsi le mode aventure de ce nouveau titre. Ce mode va suivre le périple d’AiAi et ses amis. Sur une île tropicale, la bande va rencontrer une aventurière nommée Palette et vont la rejoindre dans ses aventures sur divers mondes pour récupérer nombre d’objets spéciaux. Ce sera en tout 200 niveaux à explorer et à terminer en solo ou jusqu’à 4 en coopération.

Super Monkey Ball Banana Rumble apportera diverses nouveautés par rapport aux précédents volets de la saga avec diverses fonctionnalités telles que :

La capacité de Retour en arrière pour rembobiner le niveau et retenter une zone difficile.

pour rembobiner le niveau et retenter une zone difficile. Une option de Guide fantôme , qui ajoute un coureur transparent à vos côtés pour vous montrer les méthodes clés requises pour atteindre l’objectif.

, qui ajoute un coureur transparent à vos côtés pour vous montrer les méthodes clés requises pour atteindre l’objectif. Un Guide de niveau qui vous montrera le chemin à prendre si vous ne savez pas où aller.

qui vous montrera le chemin à prendre si vous ne savez pas où aller. Le choix de recommencer à un Point de contrôle dans certains niveaux, et bien plus encore !

Parmi les autres caractéristiques de Super Monkey Ball Banana Rumble, on aura droit à des parties multijoueur jusqu’à 16 joueurs en ligne ou jusqu’à 4 en local. Il sera en outre possible de personnaliser son personnage et sa boule avec plus de 300 objets.

Super Monkey Ball Banana Rumble est prévu sur Switch pour le 25 juin 2024.