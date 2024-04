Bandai Namco annonce l’adaptation d’One Piece Odyssey sur Switch pour cet été

La bande à Luffy a été adapté en jeux vidéo à maintes reprises depuis des années. L’une des dernières adaptations était le RPG One Piece Odyssey sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC. Les joueurs sur Switch vont pouvoir y goûter.

Enfin, pas tout de suite. Il faudra toutefois attendre l’été prochain pour vous lancer dans cette aventure sur votre Nintendo Switch. Pour rappel, One Piece Odyssey embarque la bande à Luffy sur la mystérieuse île de Waford où ils se sont échoués. Il va leur falloir explorer l’île et combattre bien des ennemis et des créatures pour dérouler une histoire inédite.

La version Switch comprendra le jeu originel mais aussi le scénario additionnel nommé Reunion of Memories (Réunion des souvenirs). Il faudra toutefois terminer la campagne principale pour pouvoir découvrir cette histoire annexe. Par ailleurs, les joueurs sur Switch pourront avoir diverses tenues pour l’équipage du Chapeau de paille et du roi des snipers. Il y aura aussi les tenues Cité sur l’eau qui débarqueront sur cette version.

One Piece Odyssey sera disponible sur Switch le 26 juillet 2024. Il est déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.