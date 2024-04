Cat Quest III est confirmé pour l’été prochain

La série Cat Quest fait partie de ces jeux qui paient pas de mine mais offrent un plaisir de jeu indéniable. Les développeurs continuent avec un troisième volet à venir.

On va donc pouvoir retrouver nos chers matous dans une nouvelle aventures. Cat Quest III reprend évidemment les ingrédients des précédents volets en étant un action/RPG 2.5D en monde ouvert. Les joueurs que vous êtes auront à explorer de vastes étendues marines des Chatraïbes en jouant les apprentis pirates. Il va falloir affronter bien des ennemis et explorer bien des lieux comme des cavernes, des donjons. Sur les mers, vous pourrez utiliser votre propre navire pour des batailles navales typées action et frapper des cibles à terre.

Cat Quest III conserve l’univers visuel des précédents. C’est toujours aussi mignon et coloré et devrait plaire aux fans de la série. Si vous avez une Switch, une démo est disponible sur le Nintendo eShop pour que vous vous fassiez une idée. On tâchera de vous proposer une vidéo prochainement sur cette démo.

Cat Quest III est prévu pour le 8 août 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.