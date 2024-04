Shure se lance dans les microphones sans fil compacts avec ses MoveMic

BLOC INFO Constructeur Shure Type Microphones sans fil ACHETEZ SUR AMAZON MoveMic One MoveMic Two MoveMic Two Receiver Kit

Les fans d’audio connaissent certainement la marque américaine Shure réputée pour la qualité de ses produits audio notamment ses microphones. Avec les MoveMic, la marque s’immisce sur le marché des vidéastes en tous genres.

Quiconque a déjà voulu enregistrer une voix lors d’un tournage le sait bien. Un microphone est crucial et permet immédiatement de se distinguer d’un travail totalement amateur utilisant souvent simplement le microphone embarqué généralement médiocre des caméras. Nombreux sont les accessoiristes qui ont proposé des solutions compactes avec un son d’excellente qualité. Je pense ainsi à Rode, DJI et plus récemment à Hollyland ou mes les Boya, les Godox, etc. Voir Shure débarquer sur ce marché n’a rien d’étonnant donc.

Nommé MoveMic, il s’agit pas d’un mais de plusieurs produits en fonction de vos besoins. Ainsi le MoveMic One intègre un micro alors que le MoveMic Two en intègre deux. Ils sont fournis avec leur étui de recharge. Ces modèles se jumelent à votre smartphone iOS ou Android via l’application mobile Shure Motiv. Cette dernière permet outre l’enregistrement de faire divers réglages de gain, de compression, de réduction de bruit et d’égalisation. Leur format compact de 4,6 cm x 2,2 cm et leur poids plume de 8,2 grammes permet de facilement les clipser sur le vêtement de l’intervenant tout en restant plutôt discret. Certifié IPX4, ces micros résistent aux éclaboussures. Compte tenu de sa réputation, Shure assure que ces microphones ultra-compacts sont capables d’enregistrer un son de qualité broadcast avec une autonomie de 8 heures d’enregistrement (16 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge via USB-C fourni) et cela jusqu’à une distance de 100 mètres. Les MoveMic One et MoveMic Two sont donc des solutions plutôt alléchantes pour les vidéastes tournant avec leur smartphone ou l’utilisant comme enregistreur numérique parallèlement à toute caméra – même si cela requiert ensuite un peu de synchronisation son au montage.

Si, comme moi, vous tournez avec des caméras ou des appareils photo hybrides, Shure a aussi une solution, le MoveMic Two Receiver Kit. Comme son nom l’indique, il intègre non seulement deux microphones MoveMic mais aussi un récepteur MoveMic Receiver qu’on peut brancher à n’importe quel appareil via un simple câble audio mini-jack. Cela peut donc fonctionner avec toute caméra mais aussi des ordinateurs voire des smartphones via USB-C. Le récepteur est doté d’un petit écran pour visualiser le son en provenance du ou des micros. Outre la sortie mini-hack, ce récepteur intègre également un mini-jack audio pour brancher un casque de monitoring audio afin que vous puissiez surveiller la qualité du son pendant le tournage.

Plutôt flexible, le système MoveMic permet ainsi d’acquérir d’abord les micros et ensuite d’acheter le MoveMic Receiver si vous en avez besoin. Par contre, Shure oblige, le tarif des différents modèles est élevé. Ainsi il faut compter quelques 289€ pour le MoveMic One, 399€ pour le MoveMic Two et 569€ pour le MoveMic Two Receiver Kit. Et si vous voulez acquérir indépendamment le MoveMic Receiver, il vous en coûtera 229€. Autant dire que les tarifs pratiqués ne se justifient que pour – espérons-le – la qualité audio offerte par ces produits. Si votre bourse n’est pas aussi gonflé, les solutions des concurrents tiennent tout à fait la route.

Tous ces modèles sont d’ores et déjà disponibles.