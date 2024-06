Le PlayStation Portal va avoir droit à une nouvelle mise à jour

Dès ce mercredi, le PlayStation Portal de Sony va bénéficier d’une mise à jour qui apportera des options intéressantes pour les fans de ce lecteur à distance.

Plus accessoire que console, et malgré toutes les critiques, le PlayStation Portal connait un joli succès et répond aux usages de certains. Avec la nouvelle mise à jour à venir ce mercredi 19 juin, Sony va améliorer ses capacités.

Ainsi, s’il est toujours conseillé de jouer au PlayStation Portal sur votre réseau Wi-Fi interne, Sony va faciliter la connexion sur des réseaux Wi-Fi publics comme on peut les trouver dans les hôtels, les cafés, les aéroports ou les centres commerciaux. Avec la mise à jour il sera plus facile de se connecter à ces réseaux. La machine va ainsi afficher un code QR qu’il suffira de scanner avec votre smartphone ou votre tablette afin d’utiliser le navigateur web et valider les différentes étapes souvent nécessaires sur de tels réseaux. Toutefois, comme pour la connexion à domicile, il est fortement conseillé une connexion suffisamment rapide avec un ping le plus court possible.

La seconde nouveauté concerne une amélioration du pavé tactile reproduit sur l’écran du PlayStation Portal. Histoire que cela soit plus clair, Sony a ajouté un nouveau retour visuel aux zones du pavé numérique. Vous verrez ainsi des effets visuels lorsque vous utilisez les zones du pavé tactile reproduit sur l’écran du PlayStation Portal.

Dernière petite nouveauté curieusement absent au lancement, il sera désormais possible de faire afficher le pourcentage de batterie restant sur la barre d’état du PlayStation Portal. Il faudra toutefois l’activer en passant par [Paramètres] > [Système] > [Batterie], puis activer l’option [Afficher le pourcentage de la batterie].

Bref, Sony peaufine son accessoire pour les nombreux fans. Il y a fort à parier que d’autres mises à jour viendront sans doute bonifier le PlayStation Portal dans les mois à venir.

Personnellement, c’est un accessoire pratique pour certains cas. Mais j’aimerais tout de même voire une vraie nouvelle PlayStation Portable un jour. Qui sait ! 🙂