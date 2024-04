Découvrez la première heure d’Eiyuden Chronicle Hundred Heroes jusqu’en 4K

Sous la direction du créateur des deux premiers volets de la saga Suikoden chez Konami, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes devrait plaire aux fans de JRPG.

Considéré un peu comme le successeur spirituel des Suikoden, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes propose un gameplay assez old school qui plaira aux fanatiques purs et durs de JRPG. La réalisation mêle environnements 3D avec tous les personnages sous forme de sprites 2D. Le rendu général est plutôt sympa pour celles et ceux qui aiment un côté pixel art.

La vidéo ci-dessous vous permet de découvrir presque la première heure de jeu d’Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. Comme souvent, le démarrage est franchement lent avant qu’il ne se passe quelque chose d’intéressant. Cette vidéo a été capturé sur la version XSX mais la majorité des versions tournent sans problème. Il est vrai que techniquement Eiyuden Chronicle Hundred Heroes n’est pas une foudre de guerre et ne nécessite pas de puissance particulière. De ce fait, vous pouvez y jouer sur n’importe lequel des plateformes et en profiter sans problème.

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.