Découvrez plus d’une heure de gameplay de Stellar Blade jusqu’en 4K HDR

La toute première superproduction de l’équipe sud-coréenne de Shift Up arrive enfin dans les bacs et le résultat dépasse les attentes.

Si vous passez outre le côté sexy qui peut rebuter certain(e)s, Stellar Blade est un excellent titre pour qui aime les action/RPG à mi-chemin entre un souls-like et un NieR Automata. Contrôlant Eve, vous allez devoir explorer une Terre post-apocalyptique tout en éliminant des créatures nommées les Naytibas. Guerrière surentraînée, elle va pouvoir profiter de ses capacités athlétiques hors du commun ainsi que d’armements et d’équipements toujours plus puissants au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu.

La vidéo ci-dessous a été évidemment capturée sur PS5 puisque le jeu est, pour le moment, une exclusivité PS5. J’ai opté cette fois-ci pour le mode équilibré d’affichage qui permet de profiter d’un jeu aux performances majoritairement à 60FPS avec une résolution dynamique plutôt efficace pour un rendu général plaisant. Vous pourrez y regarder un peu plus d’une heure du début du jeu pour vous faire une petite idée de cette belle surprise de ce printemps 2024.

Stellar Blade est disponible sur PS5 à compter de ce jour, 26 avril 2024.