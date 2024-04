Deliver Us The Moon va sortir sur Switch

Après avoir sévi sur les PlayStation, les Xbox et le PC, le jeu d’action/aventure de l’équipe de KeokeN Interactive va se voir enfin adapté sur la petite Nintendo Switch.

Près de 6 ans après la version initiale sur PC, Deliver Us The Moon va donc sortir sur la Nintendo Switch cet été. Il va permettre une expérience assez intéressante qui va vous embarquer sur la Lune. En tant qu’astronaute, votre mission sera de tenter de sauver l’humanité de l’extinction. Le jeu mêle ainsi action, aventure et puzzle avec un gameplay variant entre la première et la troisième personne.

L’équipe a dévoilé une toute première vidéo de cette version Switch qui devrait conserver l’ambiance assez unique de ce titre. A noter qu’une suite est disponible sur les autres machines nommée Deliver Us Mars. A voir si l’équipe compte l’adapter également par la suite.

Deliver Us The Moon sortira cet été sur Switch. Il est d’ores et déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.