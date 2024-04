Découvrez la première heure de No Rest for The Wicked des créateurs des Ori jusqu’en 4K HDR

Moon Studios s’est fait une belle réputation avec ses jeux d’action/plateforme Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Pour leur nouvelle production, l’équipe a décidé de passer à un autre genre.

Cette fois-ci, avec No Rest for The Wicked, Moon Studios se lance dans un action/RPG à la souls-like revu à leur sauce. Et si vous regardez les images ci-dessous et notre vidéo, vous allez voir que la direction artistique et la réalisation de ce titre est d’une beauté épatante.

Dans No Rest for the Wicked, vous allez incarner un guerrier envoyé sur l’ïle d’Isola Sacra pour enquêter sur un fléau nommé la Pestilence. Malheureusement, avant même d’arriver, le navire sur lequel vous avez embarqué s’échoue. A vous dès lors de progresser dans diverses contrées de cette île guère accueillante. En effet, cette Pestilence a transformé les habitants de l’île en monstres particulièrement dangereux.

Si la vue un peu du dessus fait penser à un Diablo, No Rest for The Wicked n’est pas un diablo-like. Il s’apparente à un souls-like dans son fonctionnement et le gameplay. Tout en progressant, vous allez devoir combattre bien des ennemis avec les équipements et les armes que vous allez récolter au fur et à mesure. Comme un Dark Souls, toute mort n’est pas définitive. Le jeu vous renvoie simplement au précédent point de contrôle. A noter que les développeurs semblent avoir opté pour un jeu moins punitif et moins frustrant puisqu’après toute réanimation, les ennemis déjà éliminés ne reviennent pas. On peut alors progresser de manière plus régulière sans buter sans cesse dans certaines zones.

No Rest for the Wicked est pour le moment uniquement proposé en accès anticipé sur PC. La vidéo ci-dessous a été capturé sur un PC survitaminé à l’Intel Core i9 14ème génération et au RTX 4080 Super. Les réglages sont quasiment tous au maximum ce qui vous permet d’apprécier le travail artistique et technique de Moon Studios pour ce nouveau projet. C’est tout simplement magnifique et cela donne énormément envie de continuer à explorer cet univers sombre et inquiétant. Evidemment, accès anticipé oblige, l’équipe continuer à peaufiner leur bébé et plusieurs correctifs ont déjà été posté pour améliorer l’aspect technique ou ajuster divers aspects du jeu.

Pour le moment, Moon Studios et son éditeur Private Division n’ont pas donné de date de sortie définitive. Le jeu devrait au final sortir non seulement sur PC mais aussi sur PS5 et XSX/S si tout va bien. En attendant, admirez notre vidéo qui vous permettra d’apprécier la première heure de ce périple.

