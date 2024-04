Akuma va arriver sur Street Fighter 6 dans un petit mois

Comme tout jeu de baston moderne qui se respecte, la durée de vie dépend du nombre de personnages disponibles et/ou qui viennent enrichir la galerie de portraits. C’est le cas sur Street Fighter 6 aussi.

Pour tous les possesseurs des versions Deluxe et Ultimate de Street Fighter 6 ou du Year 1 Character pass, un quatrième combattant va arriver le 22 mai juin. Il s’agit tout simplement de notre cher Akuma qui rejoint la liste des combattants de la première année après Rashid, A.K.I et Ed. Akuma sera ainsi disponible et sera utilisable dans les trois modes de jeu de Street Fighter 6 que sont le World Tour, le Battle Hub ou le Fighting Ground. Il sera également possible de débloquer son Costume 2 inspiré de son look dans Super Street Fighter II Turbo.

Trois nouvelles mises à jour seront disponibles même jour. On aura ainsi droit à :

Costumes 3 pour tous les personnages de l’année 1 : Rashid, A.K.I., Ed et Akuma.

Équilibrage des combats. Plus de détails à ce sujet dans les semaines à venir.

Nouveau stage de Street Fighter 6, Enma’s Hollow, où Akuma réside pour poursuivre son entraînement infernal. Les détenteurs de l’Ultimate Pass de l’année 1 recevront ce stage gratuitement le 22 mai.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.