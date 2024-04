Microids prépare un nouveau jeu avec les lutins bleus avec Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves

Avec l’équipe d’Ocellus, Microids repart dans le monde des Schtroumpfs avec un jeu d’action/plateforme jouable en solo ou à deux pour la fin 2024.

Comme toujours, l’intrigue met en avant les petits lutins bleus de Peyo devant faire face à l’éternel combat contre Gargamel qui cherche encore et toujours à les capturer. Cette fois-ci, Gargamel a lancé un sort sur les buissons de salsepareille qu’affectionne les Schtroumpfs. Ce sort plonge nos Schtroumpfs dans les bras de Morphée. L’objectif sera de réveiller tous les schtroumpfs avant que Gargamel ne débarque dans le village. Vous serez ainsi plongé dans le monde des rêves. Chaque rêve présentera son lot d’accessoires, d’énigmes et de surprises. C’est ainsi quelques 12 niveaux et 16 mini-niveaux qui vous attendront regroupés dans 4 mondes. Vous pourrez personnaliser votre schtroumpf grâce à des patrons qui vous permettront d’obtenir de nouveaux vêtements. Jeu familial par exemple, il sera possible de jouer seul ou à deux en coopération.

Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Switch et PC pour la fin 2024.