Le jeu d’action/tactique Gray Zone Warfare sort en accès anticipé sur Steam

Les tchèques de Madfinger Games se sont fait une belle réputation sur mobiles. Cette fois-ci, l’équipe va proposer une première production sur PC avec Gray Zone Warfare.

Avec l’expérience dans le domaine des shooters à la première comme à la troisième personne avec leurs séries Shadowgun ou Dead Trigger, Madfinger Games s’est lancé dans le développement sur PC d’un jeu d’action/tactique nommé Gray Zone Warfare. Disponible en accès anticipé sur Steam dès aujourd’hui, 30 avril, ce jeu va vous faire choisir une des trois factions représentées par des compagnies militaires privées. Chacune d’elles aura des objectifs propres sur la mystérieuse île de Lamang.

Gray Zone Warfare s’apparente à un PUBG en quelque sorte avec son approche île/monde ouvert et un gameplay PvEvP. L’île va ainsi devenir le théâtre de guerre pour quelques 48 joueurs, 100 unités IA et 150 tâches à remplir en solo ou par équipe jusqu’à 4 membres. Le jeu propose une réalisation qui semble de très haut niveau. Je vous laisse juger par vous-même avec la vidéo et les images ci-dessous.

Gray Zone Warfare sort en accès anticipé le 30 avril 2024 sur PC (Steam).