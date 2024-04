Découvrez la première heure de Tales of Kenzera Zau jusqu’en 4K

Le label EA Originals sort un peu des sentiers battus de l’éditeur américain loin de leurs superproductions habituelles. Pour cette année, on a droit à un metroidvania attachant.

Développé par Surgent Studios, Tales of Kenzera Zau nous embarque dans une Afrique à la direction artistique réussie. Le joueur incarne Zau, un jeune chaman, qui peine à accepter le décès de son père. A travers un jeu d’action/plateforme de type metroidvania, il va devoir explorer une grande carte, combattre nombre d’ennemis et déjouer divers pièges et puzzles pour capturer les esprits de trois créatures. La raison est de les apporter comme offrandes à Kalunga, le dieu de la mort, afin que celui-ci ressuscite son père. Ce jeu permet ainsi de découvrir un véritable voyage initiaque permettant à Zau de faire face à la mort de son père.

La vidéo ci-dessous a été capturé en 4K sur la version PS5 du jeu disponible pour tous les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Elle vous permettra de découvrir la première heure de jeu et vous faire une belle idée de ce titre au gameplay classique et familier. Sans réinventer le genre, Tales of Kenzera Zau est un titre agréable permettant de découvrir une direction artistique réussie. Je vous le conseille si vous aimez le genre metroidvania.

Tales of Kenzera Zau est disponible dès à présent sur PS5, XSX, Switch et PC