Bungie ajoute une nouvelle activité à Destiny 2 Dans La Lumière

Si vous ne jouez pas votre rôle de gardien de manière régulière, sachez que Bungie a ajouté une nouvelle activité pour qui aime les combats dantesques.

Nommé Panthéon, cette nouvelle activité fait partie de Destiny 2 Dans La Lumière et propose à une escouade de six gardiens de battre des boss de raids. Cet évènement va évoluer dans le temps avec une augmentation de la difficulté avec 4 boss de raid la première semaine jusqu’à 8 combats consécutifs à la quatrième semaine.

Compte tenu de la difficulté de cet évènement, attendez-vous à looter du lourd sous la forme d’armes de raid et de l’équipement exotique via la réussite de divers triomphes. En fonction de votre score, vos récompenses seront de niveau plus ou moins important.

A l’instar d’un raid, il va donc falloir former une escouade avec 5 autres gardiens ou utiliser le système de matchmaking. Seul hic, beaucoup de groupes recherchent celles et ceux qui ont déjà l’expérience de combats de boss de raid donc pour avoir une petite chance, il est conseillé de regarder les guides sur les divers boss que vous pourrez certainement trouver facilement sur Youtube.

Destiny 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC.