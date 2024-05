Assassin’s Creed Mirage sortira sur iOS en juin

Annoncé lors de la conférence Apple en septembre dernier lors de l’annonce des iPhone 15 Pro, Assassin’s Creed Mirage sur iPhone 15 Pro a enfin une date de sortie.

Apple tente de transformer la vision qu’ont les joueurs des jeux mobiles souvent – pour ne pas dire majoritairement – casuals. Récemment, les appareils iOS et iPadOS ont vu arriver des titres largement considérés comme plus hardcore puisqu’existants sur consoles et PC. On a pu ainsi découvrir des conversions plutôt réussies de titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 ou encore Death Stranding.

Lors de la conférence de septembre dernier, Apple avait mis en avant divers titres et dévoilé le développement du dernier Assassin’s Creed Mirage en version native sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Il aura donc fallu attendre de longs mois pour connaître sa date de sortie. Le jeu sera disponible sur l’Apple Store à partir du 6 juin 2024 soit dans un mois environ. Le jeu sera également jouable sur les iPad Air et iPad Pro équipés de puces M1 et supérieur. Curieusement, Ubisoft n’a pas prévu le jeu sur Mac à base de puces M1 et supérieur. Peut-être dans un avenir proche…

Le jeu a évidemment été adapté pour des contrôles tactiles des iPhone et iPad compatibles. Il sera en outre possible de profiter de votre sauvegarde multiplateforme pour peu que vous vous connectiez à votre compte Ubisoft Connect. Il serait ainsi possible de continuer votre aventure sur votre iPhone ou iPad après l’avoir entamé sur consoles ou PC.

Pour tenter d’attirer de nouveaux joueurs, Ubisoft a prévu une version téléchargeable gratuitement permettant de joueur 90 minutes. Si vous vous décidez ensuite de débourser les quelques 50€ pour avoir le jeu complet, sachez qu’il s’agit d’un achat universel. Vous n’avez qu’à payer une fois et jouer sur votre iPhone et votre iPad à votre guise.

Assassin’s Creed Mirage sortira le 6 juin 2024 sur l’Apple Store pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que pour tous les iPad à base de puce M1 et supérieur.