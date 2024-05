Nouvelles images et nouvelle vidéo pour Dragon Ball Sparking! Zero

Bandai Namco a décidé de faire revenir sur le devant de la scène une vieille saga inspirée par l’oeuvre de feu Akira Toriyama avec Dragon Ball Sparking! Zero.

Avec l’aide de Spike Chunsoft, Bandai Namco prépare pour les joueurs sur PS5, XSX/S et PC ce Dragon Ball Sparking! Zero. Sous ce nom se cache en fait le retour d’une franchise que beaucoup de joueurs et fans de Dragon Ball ont connu de par le passé à savoir la série des Dragon Ball Budokai Tenkaichi dont le premier est sorti il y a presque 20 ans.

Comme les titres originels, il s’agit toujours d’un jeu de baston mettant en scène un grand nombre de personnages de la saga. Bandai Namco en annonce pas moins de 61 dont 10 nouveaux annoncés que sont :

Gohan (Enfant)

Gohan (Adulte)

Gohan (Futur)

Gohan (Futur), Super Saiyan

Trunks (épée)

Trunks (épée), Super Saiyan

Videl

Beerus

Whis

Kamesennin

Pour vous faire une idée, jetez un coup d’oeil sur la vidéo et les images ci-dessous.

Dragon Ball Sparking! Zero est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date pour le moment non communiquée.